Vous pensez vivre dans une simulation ? Vous avez tort… mais pas eux !

« ICI LA VOIX ». Ah non, pardon, ce n'est pas la nouvelle saison de Secret Story, cette fois, le loft est plus sérieux. Pas beaucoup moins grand, notez bien : 160 mètres carrés pour vivre à quatre durant un an, même si ce n'est pas un luxe indécent, pour quelque chose qui se veut représentatif d'une mission spatiale, c'est tout de même plutôt confortable !

La NASA a fait entrer hier les quatre participants de la première mission CHAPEA (pour Crew Health and Performance Exploration Analog) dans leur simulation, et a refermé la porte derrière eux… pour 378 jours de mission ! Un isolement volontaire, non pas pour échapper à BFM TV, mais pour étudier les conditions de vie sur le long terme dans un habitat martien simulé. Deux autres missions auront lieu d'ici 2026.