L'année 2022, compliquée sur Terre ? Sur Mars aussi...

Bien sûr, il a fallu du temps pour comprendre pourquoi le tube ne pouvait descendre dans le carrousel, puis délicatement retirer le bras robotisé, et enfin prendre plusieurs dizaines de clichés pour étudier la situation. D'un point de vue extérieur, on pourrait se dire que cela fait deux semaines que Perseverance est bloqué sur cet obstacle technique. En réalité il vaut mieux prendre le temps et tenter de répéter la situation sur Terre (avec le jumeau du rover situé au laboratoire JPL à Pasadena) plutôt que d'aller trop vite. Perseverance en profite pour prendre les alentours en photo, étudier les roches au laser et vérifier l'état de ses autres équipements. Selon le communiqué de la NASA, l'équipe responsable du carrousel est assez confiante pour affirmer que les sédiments pourront être dégagés sans poser de problème à moyen ou long terme.