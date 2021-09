Le rover Perseverance a officiellement réussi à collecter son premier échantillon de sol martien

En effet, un rover de collecte, qui arrivera via un atterrisseur martien, est la seule solution pour rapatrier les échantillons sur Terre . Sauf que le dispositif n'a pas encore été construit et que le lancement n'est pas prévu avant 2026. Si les délais sont respectés, l'atterrisseur débarquera sur Mars en 2028 et les échantillons n'arriveront pas entre les mains des scientifiques avant 2031… Il va falloir être patient !