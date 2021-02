Perseverance se pose sur Mars, l'aventure peut commencer

Une minute seulement avant de toucher le sol, alors que l'ensemble fonce encore à plus de 350 km/h, le rover et son dispositif « skycrane » se séparent du parachute et de la coque arrière pour entamer un freinage grâce à de puissants propulseurs. Le véhicule est guidé au radar et grâce au système intelligent d'observation du terrain, mais tout se passe très rapidement. A 21 mètres du sol, la « grue » se met à planer, et fait descendre le grand rover (qui se déplie pour la première fois) jusqu'au sol grâce à un système de câbles et de poulies, éjectés dès que les roues touchent la poussière martienne. Il faut encore que la Skycrane se propulse un peu plus loin, pour s'écraser à quelques centaines de mètres et éviter d'abîmer son précieux chargement. Les cartes publiées dans la soirée montrent à quel point le système d'évitement des obstacles et sites dangereux a fonctionné à la perfection.