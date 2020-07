Perseverance : décollage imminent vers Mars, suivez le live commenté sur Clubic, ce jeudi 30 juillet !

À presque 60 mètres au-dessus du sol, Perseverance attend son compte à rebours. Le lancement vers la trajectoire qui l'amènera sur Mars durera une heure, et n'aura aucun droit à l'erreur, une fois que le moteur RD-180 central et les quatre boosters auxiliaires de la fusée seront allumés. Moins d'une minute plus tard, l'ensemble aura déjà atteint Mach 1, puis Max-Q, le moment où la pression atmosphérique exercée en fonction de la vitesse et l'altitude est maximale. Les boosters s'éteindront à T+1 minute et 34 secondes, et l'étage central poursuivra son chemin jusqu'à T+4 minutes et 22 secondes (entre temps, la grande coiffe aura été séparée en deux et éjectée).

Puis ce sera à l'étage supérieur nommé Centaur et son unique moteur RL-10 de terminer avec précision les opérations du décollage. Il lui faudra alors faire preuve de puissance et d'endurance, puisque le moteur sera allumé deux fois, la seconde à T+45 minutes pour quitter l'orbite terrestre.

Très précisément 57 minutes et 42 secondes après avoir quitté le sol de Floride, Perseverance sera en route pour la Planète Rouge.