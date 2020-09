À la rencontre d'Optimism, le "jumeau" du rover Perseverance... sur Terre

Comme le nom de Maggie est l'acronyme de « Mars Automated Giant Gizmo for Integrated Engineering », les ingénieurs du JPL ont répété l'expérience en 2020 (non sans humour). La réplique de Perseverance s'appelle donc Optimism, pour « Operational Perseverance Twin for Integration of Mechanisms and Instruments Sent to Mars », mais il s'agit surtout d'un clin d'œil à l'équipe de test du grand rover, dont la devise au cours du développement fut : « Pas de place pour l'optimisme ». Comme le rappelle le responsable Matt Stumbo, c'est une façon pour les équipes de se rappeler tout le travail mis en place pour en arriver là : « Notre boulot, c'est de trouver les problèmes, pas d'espérer que toutes les activités vont bien se passer ».