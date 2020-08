Pour les huit ans de Curiosity sur Mars, la NASA (re)publie huit "cartes postales"

Certains jours, la visibilité est excellente, et de sa position en altitude, Curiosity peut observer la plaine qui entoure le Mont Sharp, jusqu'aux montagnes qui délimitent les contours du cratère de Gale (90 kilomètres de diamètre). Une vue sur des collines, des pics et canyons situés à plus de 30 kilomètres de là et qui émergent de la brume. Ce panorama date de 2018.