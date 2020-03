Voici un panorama de 1000 images de la surface de Mars, obtenues grâce à Curiosity

Une version basse définition du gigantesque panorama

Un grand panorama

Profiter de la vue

Le panorama est si grand que la NASA nous offre un commentaire de l'image

Ça monte, ça monte...

Source : NASA

», commente Ashwin Vasavada (responsable opérations du rover au JPL). Un week-end prolongé aux Etats-Unis, au cours duquel les activités du robot sont en général réduites à leur minimum : les équipes envoient à Curiosity un programme scientifique qu'il conduit avant de transférer les données vers la Terre. Pour ce panorama, c'est l'appareil photo stéréo Mastcam qui a été mis à contribution, afin de capturer les 1 000 images nécessaires : 6 heures et 30 minutes de clichés répartis sur quatre jours fin novembre dernier. Pour garder un éclairage identique, toutes les photos ont été prises entre midi et 14h00 locales.Il a fallu du temps pour assembler, puis ajuster les couleurs de ce panorama de 1,8 milliards de pixels, qui nous laisse observer la zone sur laquelle Curiosity a évolué pratiquement toute l'année 2019, après avoir quitté la crête de Vera Rubin. On y voit la vallée argileuse de Glen Torridon , puis la montée, effectuée au début de l'automne, près des grandes « buttes », ces collines au pied desquelles les équipes scientifiques ont étudié des roches de différentes strates érodées au cours des centaines de millions d'années passées.Actuellement, Curiosity n'est plus vraiment dans ce paysage. Il a roulé jusqu'au pied du pédiment Greenheugh situé à l'arrière-plan à droite de l'image, et il est en pleine ascension sur des pentes à fort pourcentage (30 %) ! Les membres de l'équipe souhaitaient même annoncer au public un nouveau record pour une ascension martienne, mais les anciens opérateurs du petit rover Opportunity leur ont rappelé que leur protégé avait quelques fractions de degré d'inclinaison de plus à son actif.Cela n'empêche pas Curiosity de continuer sa collecte scientifique : à quelques mètres du bord du plateau rocheux qu'il va atteindre, le grand rover prend de nouvelles photos, analyse les roches et examine leur composition à coup de laser.