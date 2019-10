Le rover Curiosity a trouvé des traces d'un ancien lac salé sur Mars

Le Mont Sharp vu par Curiosity en 2012 © NASA/JPL-Caltech

Un voyage dans le temps

De larges rivières ont parcouru Mars jusque tard dans son histoire

Des changements climatiques comme facteur de transition

Encore de belles découvertes à l'avenir ?

Via son communiqué de presse, le Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA questionne : «». Une chose est sûre, la planète rouge nous semblerait beaucoup plus familière et certainement moins hostile.Une nouvelle étude publiée le 7 octobre 2019 dans la revue Nature Geoscience nous apprend que le cratère Gale, site d'atterrissage de l'astromobile, a pu abriter des étangs aux eaux saumâtres au sein d'un cycle qui a mené à leur disparition complète.Mis en évidence grâce à la découverte par Curiosity de roches enrichies en sels minéraux, ces étangs peu profonds auraient été alimentés par des ruisseaux sillonnant les bords du cratère et se seraient taris à plusieurs reprises, comme le montre l'animation ci-dessous.Le cratère Gale accueille en son centre Aeolis Mons, une montagne de plus de 5,5 km de hauteur, plus connue sous le nom de Mont Sharp. Formé par les couches de sédiments qui s'y sont déposés pendant près de 2 milliards d'années et, probablement, grâce aux vents qui l'ont balayé, ce monticule regorge d'histoire, celle de la géologie martienne et de son évolution au travers des âges, comme le rappel William Rapin, chercheur au sein de l'équipe de Curiosity : «».Si cette étude démontre que la planète Mars a connu d'importantes fluctuations climatiques, elle permet également de mettre en évidence le fait que l'eau sur Mars ne s'est pas évaporée à la suite d'un seul épisode intense de sécheresse.Étudiant les couches de sédiments du Mont Sharp, Curiosity a permis, depuis le début de son périple en 2012, de mettre en lumière un certain cycle climatique : «», explique Ashwin Vasavada, elle aussi chercheuse au sein de l'équipe du JPL. En prenant en compte les découvertes réalisées plus tôt sur le site de Sutton Island, la scientifique ajoute : «».Alors que Curiosity se dirigera vers d'autres couches sédimentaires dans les deux prochaines années, cette mission future devrait tenir de belles promesses, comme le soulignent les chercheurs : «».Malgré tout, William Rapin, qui est l'auteur principal de l'étude, estime que «» et pourrait permettre de répondre à une question fondamentale : «».