Curiosity voit ses premiers nuages sur Mars après une chute de météorites

Les nuages sur Mars viendraient des météorites

Simulations à l'appui

Source : cnet

Il ne pleut pas sur. Pourtant, la, froide et stérile, bénéficie de journées particulièrement nuageuses. Un mystère que les chercheurs tentent de percer, alors que la NASA espère envoyer des astronautes sur Mars dès 2033 Le roverde ladéambule sur la. En plus de recueillir des échantillons sur place, notamment de l' argile pour mieux comprendre le sol de Mars , l'envoie des images de notre voisine. Un détail, dans le ciel, a longuement intrigué les scientifiques : les. Comme l'indique Victoria Hartwick, une étudiante diplômée de l'Université de Colorado Boulder, «».Avec une équipe de recherche, Victoria Hartwick a étudié les nuages qui se forment dans l'atmosphère moyenne de la planète rouge, à environ 30 kilomètres du sol. Leur conclusion, disponible dans la revue Nature Geoscience , pointe du doigt les chutes de météorites. En effet,, tous les jours. Or lorsque les météorites explosent, elles libèrent de la poussière. C'est autour de ces particules que se condenserait la vapeur d'eau, jusqu'à former des nuages.Pour preuve, l'équipe de recherche a effectué desde l'atmosphère de la planète rouge. Les nuages y apparaissent uniquement lorsque les chercheurs intègrent les chutes de météorites dans leurs calculs.Cette découverte est une petite révolution, puisque la «» a toujours été négligée dans les modèles concernant la formation des nuages sur Mars. C'est pourtant une donnée précieuse pour comprendre la façon dont l'atmosphère et le climat de la planète rouge interagissent. Cela pourrait même nous donner de nouveaux indices concernant