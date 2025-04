L’idée selon laquelle l’eau sur Terre serait arrivée via des astéroïdes a longtemps fait consensus. Et comme souvent, une étude est venue bouleverser les certitudes établies comme un chien dans un jeu de quilles. Menée par des chercheurs de l’Université d’Oxford, elle remet en cause cette hypothèse.

En analysant une météorite rare, ils ont découvert que l’hydrogène nécessaire à la formation de l’eau, celui que l'industrie pétrolière convoite tant, se trouvait déjà sur la Terre primitive, avant l'impact d'astéroïdes. Si cette hypothèse est confirmée, cela signifierait que l’eau sur Terre n’a pas été apportée de l’extérieur, mais a été le résultat de la composition de la planète elle-même. Allons donc.