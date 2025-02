La mission OSIRIS-REx de la NASA a débuté en 2016, lorsque la sonde a quitté la Terre en direction de l'astéroïde géocroiseur Bennu, d'un diamètre de 500 mètres environ. Son objectif : collecter des échantillons de l'astre, datant du début du Système solaire, pour les rapporter sur notre planète.

Et ce fut une réussite, avec leur retour en septembre 2023. Depuis, nous avons appris qu'ils contenaient de très grandes quantités de molécules carbonées et des argiles saturées d'eau. Mais de nouvelles études publiées dans la revue Nature vont beaucoup plus loin.