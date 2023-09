Retour sur terre d’OSIRIS-REx : la collecte d'échantillons d'astéroïde, une première importante pour la NASA !

Tout s'est bien passé, à part une ouverture du parachute principal un peu plus tôt que ce qui était prévu. Rien de grave cependant. Une fois la sonde au sol, la priorité était de protéger le contenu de la capsule contre toute contamination extérieure. En effet, les échantillons qu'elle contenait sont très sensibles, et il était capital que leur récupération se déroule dans une asepsie la plus totale. Mission réussie et tout cela sera analysé au centre spatial John Houston, au Texas.