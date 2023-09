Suivez en direct le retour d’OSIRIS-REx, la sonde de la NASA qui renferme (peut-être) des indices sur l’origine de la vie

La mission d'OSIRIS-REx consistait en la récolte de poussières d'étoiles, qui ont été amassées par un robot sur l'astéroïde Bénou entre 2018 et 2021. Ce dernier est un astéroïde géocroiseur qui traverse l'orbite de la Terre, et dont la période orbitale autour du soleil est de 1,2 an.