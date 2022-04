La NASA dévoile OSIRIS-APEX, l'extension de mission pour visiter l'astéroïde Apophis

Il faudra encore attendre pratiquement un an et demi pour le retour des échantillons de l'astéroïde Bennu, l'un des objectifs principaux de la mission OSIRIS-REx (oui, petit x) de la NASA. Cette dernière avait décollé en septembre 2016, avant de devenir la sonde avec le record du plus petit corps céleste orbité : l'astéroïde de type C (carboné) Bennu ne mesure qu'un peu plus de 500 m de diamètre ! Avec plusieurs passages en rase-mottes et une seule tentative (réussie) de récolte de matériel à sa surface, la mission ramène plusieurs centaines de grammes d'astéroïde vers la Terre.