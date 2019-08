L'astéroïde Apophis qui frôlera la Terre en 2029 est-il vraiment dangereux ?

Visuel de la NASA montrant la trajectoire de l'astéroïde Apophis, en 2036 © NASA

« Frôler » la terre à 31 000 km de distance

Great name! Wouldn't worry about this particular one, but a big rock will hit Earth eventually & we currently have no defense. https://t.co/XhY8uoNNax — Elon Musk (@elonmusk) August 18, 2019

Pour les scientifiques de la NASA, c'est une chance plus qu'une inquiétude

Les chercheurs travaillent à la défense face aux astéroïdes

faisait déjà parler de lui il y a maintenant 15 ans, et à lire les médias ces dernières heures, ce n'est pas près de s'arrêter. En cause ? Uneavec la Terre, en 2029... Sauf que selon les calculs des scientifiques de la NASA En 2029, l'devrait « frôler » la Terre à quelquesde distance, un événement rare qui, cette fois, a été remis en lumière par, au travers d'un tweet le 18 aout.Voilà donc ce qui a suffi à relancer les rumeurs quant à une éventuelleAvis aux superstitieux, le passage d'devrait avoir lieu un. Pour autant, inutile d'invoquer la chance, puisque la. Pour évaluer cela, les scientifiques ont utilisé l', outil de mesure permettant de définir le risque d'impact entre la Terre et un objet ditLes rumeurs, elles, semblent provenir du fait que, lors de la découverte d'en 2004, les scientifiques de la NASA avaient déterminé que l'astéroïde avait(niveau 4 de l'échelle de Turin),Or, leurs calculs ont désormais,: il est donc plus qu'improbable qu'Apophis n'entre en collision avec la Terre., scientifique spécialiste radar pour la NASA, est ravie deUn fait qu'elle semble d'ailleurs pressée d'analyser : «». Il reste ainsi plusieurs années aux équipes de la NASA pour mettre en place tous les moyens nécessaires à l'observation approfondie de l'astéroïde.Apophis est un phénomène rare, de par, et, qu'il va « frôler », à seulement. Il sera d'ailleurs visible à l'œil nu.Pour les chercheurs de la NASA, notamment,va permettre d'étendre le champ des connaissances en astronomie mais aussi d'étudier, de manière plus précise,, dans le futur.Les moyens de défense face à de possibles astéroïdes dangereux sont d'ores et déjà le terrain de recherche de nombreux scientifiques : parmi les stratégies actuellement étudiées, on trouve l'. Cette méthode consisterait à envoyer des engins spatiaux, à une vitesse très importante, afin de. Aussi improbable puisse-t-il paraître, l'impact cinétique est, pour l'heure, la piste la plus sérieuse développée par les chercheurs : elle constitue d'ailleurs le cœur de la, qui devrait être testée en 2022.L'utilisation d'uneest aussi régulièrement évoquée, mais cette méthode manque encore de précision. En effet, faire exploser un astéroïde c'est aussi risquer de rater sa destruction et de le disloquer en une pluie de roches, qui seraient alors possiblement projetées sur la Terre. Aussi, selon les études en cours, il convient plutôt de faire exploser une bombe à plusieurs centaines de mètres de l'astéroïde, afin deNéanmoins, la NASA a encore le temps de mettre au point ses stratégies et ses outils, car selon ses propos, et à moins qu'elle n'ait omis des éléments dans ses recherches : «». Ajoutons à cela que, comme le souligne Numerama , le plus grand risque d'impact dangereux actuellement connu aurait lieu en 2185 !