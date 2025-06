C'est par un message sur son réseau social Truth Social que Donald Trump a annoncé sa décision de retirer la nomination de Jared Isaacman. Le président a évoqué une « évaluation approfondie des affiliations antérieures » du candidat et la nécessité de nommer une personne « alignée sur la mission » et qui « donnera la priorité à l'Amérique dans l'espace ». Liz Huston, porte-parole adjointe de la Maison Blanche, a renchéri en soulignant qu'il était « essentiel que le prochain dirigeant de la NASA soit en parfait accord avec le programme America First du président Trump ». Ces déclarations, bien que fermes, laissent planer un certain flou sur les motifs exacts de ce désaveu.

Jared Isaacman n'est pas un inconnu dans le secteur aérospatial, loin de là. Fondateur et PDG de Shift4, une entreprise de traitement des paiements par carte de crédit, il s'est surtout fait connaître du grand public par ses aventures spatiales. Ayant déjà voyagé deux fois dans l'espace grâce à des missions privées opérées par SpaceX, il a notamment commandé la mission Polaris Dawn qui a vu la première sortie extravéhiculaire commerciale. Sa désignation initiale, qui avait été largement commentée, y compris dans nos colonnes lorsque nous évoquions le choix d'un astronaute self-made et grand client de SpaceX, était perçue comme un signal fort en faveur de la collaboration entre la NASA et le secteur privé florissant.