« Il est temps de commencer les préparatifs pour la désorbitation de la Station spatiale internationale. Elle a rempli sa mission. Elle n'a que très peu d'utilité supplémentaire. Allons sur Mars », a écrit l'entrepreneur. « La décision appartient au président, mais je recommande de le faire le plus tôt possible. Je recommande deux ans à partir de maintenant », a-t-il poursuivi dans un second tweet.