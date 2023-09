Qui veut désorbiter l'ISS ? La NASA demande de l'aide à ses industriels

En effet, Progress allume par exemple son moteur durant 3 minutes et 40 secondes pour faire varier la vitesse de la station de… 0.5 m/s. C’est peu ! Le véhicule adapté devra contenir plusieurs tonnes de carburant et disposer d’un moteur à la fois puissant et efficace, tout en accélérant doucement. En effet, par sa structure, l’ISS n’est pas prévue pour encaisser de gros chocs comme l’allumage d’un moteur d’étage supérieur, il faudra donc une décélération progressive, avec une manœuvre amplement répétée à l’avance.

Les propositions pourraient être variées et il sera intéressant de voir ce que l’agence américaine va choisir, tout autant que de savoir quels industriels répondront à l’appel. On pourrait en effet imaginer un cargo cygnus modifié avec 3 ou 4 tonnes d’ergols supplémentaires et des moteurs plus puissants, une adaptation particulière d’un étage de fusée ou, bien évidemment, un Starship.