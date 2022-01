Les États-Unis veulent prolonger l'ISS jusqu'à 2030, mais ils ne sont pas tout seuls

La fin d'année approche et l'expansion de l'internet par satellite, dominé par Space X et son réseau Starlink , ne fait que progresser. L'entreprise Ookla a dévoilé une étude des performances réseau comprenant notamment Starlink dans plusieurs pays du monde. Le constat est clair : en France et aux États-Unis, si le réseau est plus solide que les lignes fixes, ses performances chutent entre le deuxième et le troisième trimestre 2021.