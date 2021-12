La NASA finance le développement de trois stations en orbite pour envisager l'après-ISS

Pour la NASA, le constat est simple : la Station Spatiale Internationale ne pourra pas continuer éternellement son rythme exceptionnel d'opérations. De plus, ses budgets orientés vers l'exploration habitée autour de la Lune ne lui permettent pas de prendre en charge une potentielle « ISS 2 ». Alors, après pratiquement vingt ans à préparer le terrain, il est temps que les entreprises privées prennent le relais, en prenant elles-mêmes les risques et en organisant leur écosystème économique en orbite basse. Reste que pour préparer une station orbitale privée, il faut des investissements massifs, et pour l'instant les industriels ne peuvent s'y atteler qu'avec l'assurance d'avoir la NASA en tant que cliente régulière.