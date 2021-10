Une station spatiale commerciale en orbite dès 2027 ? Le projet Starlab se dessine

L'avènement d’un tel projet montre une réalité. Les crédits publics se raréfient et les fonds privés proposent des alternatives dont les États seront les clients. L’objectif assumé de Voyager est de mettre en place une société NewSpace verticalement intégrée et cotée en bourse, capable de réaliser n’importe quelle mission dans l’espace. Derrière une formule qui rend rêveur, on constate un inversement des forces par lequel le secteur public n’est plus partie prenante.