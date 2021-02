La start-up Axiom Space lève 130 millions pour développer des modules à destination de l'ISS

« Axiom Space a été fondée en sachant que les infrastructures commerciales et l'innovation dans l'espace offriraient des moyens uniques d'améliorer la vie sur Terre. La sélection exclusive d'Axiom par la NASA pour se connecter à l'ISS et sa capacité à tirer parti de ses principales sources de revenus témoignent de l'expertise de la société et d'un modèle commercial mis en place pour optimiser toute une série d'opportunités commerciales en orbite. Ce cycle de négociations très réussi est un moment charnière pour le commerce en orbite et ses implications pour le potentiel de notre civilisation sont considérables », a déclaré Kam Ghaffarian, cofondateur de la start-up.