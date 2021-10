De Star Trek à Blue Origin, un petit pas pour l'Homme, un grand saut pour William Shatner

Véritable institution aux États-Unis, Star Trek a inspiré des générations d’ingénieurs et d’astronautes, qui n’ont eu de cesse de rendre hommage à la série et de chercher à rapprocher la fiction de la réalité. Ainsi, la toute première navette spatiale américaine, qui devait s’appeler Constitution, a été renommée Enterprise en hommage à la série télévisée et inaugurée en présence des acteurs et du créateur de la série. Néanmoins, à la grande déception du casting, Enterprise n’a jamais volé dans l’espace, servant uniquement pour des essais expérimentaux.