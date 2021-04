It's Time : New Shepard est prête après son 15e vol réussi

« It's time », a posté Jeff Bezos sur Instagram. L'homme le plus riche du monde était bien au Texas hier sur le site de Van Horn, pour assister à la répétition générale de la capsule New Shepard. Après un compte à rebours allongé de presque 40 minutes (il n'y a pas vraiment de fenêtre de tir) le temps de quelques vérifications techniques, le futur véhicule habité de Blue Origin a décollé à 18h50 (heure de Paris).

Le « Mannequin Skywalker » et les tiroirs remplis de cartes postales du projet Club For The Future présents à l'intérieur ont de nouveau pu profiter de la courbure de la Terre à l'apogée après 4 minutes et 7 secondes de vol. En effet la parabole a atteint 106 km d'altitude avant de chuter vers le sol et d'atterrir dans les petits buissons du désert du Texas, grâce à ses parachutes.