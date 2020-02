SpaceX, des touristes en orbite d'ici 2022 ?

La capsule Crew Dragon parée au décollage

Un voyage unique

Lire aussi :

La NASA ouvrirait l'ISS aux voyages commerciaux pour des touristes dès 2020

Et en chèque-vacances ?

Assurance annulation

Source : The Verge

Si vous avez déjà imaginé vous installer dans la capsule Crew Dragon et décoller pour l'orbite depuis le Kennedy Space Center, en observant les différents essais de SpaceX au cours de l'année écoulée, eh bien vous n'êtes pas seuls. Visiblement, cette aventure titille les super-riches. Et Space Adventures, qui est la seule entreprise à disposer véritablement de l'expérience nécessaire pour proposer du tourisme en orbite (entre 2001 et 2009, c'est avec elle que sept clients très fortunés ont pu faire un voyage sur la station spatiale internationale), a décidé de sauter sur l'occasion.L'entreprise a annoncé hier un accord avec SpaceX pour une aventure de cinq jours en orbite, à une altitude deux fois supérieure à celle de l'ISS ! Quatre touristes pourront acheter leur billet.Pour l'instant, Space Adventures ne détaille pas les montants en jeu dans cet accord, et précise d'ailleurs dans son communiqué que la mission n'aura lieu que si le financement est assuré. Peu d'informations circulent au sujet des conditions exactes du vol, ou de l'entrainement nécessaire, qui ne durerait que quelques semaines. Les touristes seront-ils seuls dans la capsule ? Des accommodations sont-elles prévues pour les richissimes clients ? Côté SpaceX, l'opportunité est très belle pour faire parler de Crew Dragon : «» a ainsi affirmé Gwynne Shotwell, la responsable des opérations de SpaceX. Le vol serait prévu à l'horizon fin 2021-2022.Malgré le communiqué et l'expérience des concernés, un tel vol n'est toutefois pas encore garanti. On se souviendra notamment du vol de Crew Dragon prévu autour de la Lune en 2018 par SpaceX, qui fut finalement annulé (et reprogrammé sur Starship pour le milliardaire Maezawa ) ; ou encore du vol de la violoniste Sarah Brightman qui devait passer une semaine sur l'ISS en septembre 2015, avant d'abandonner l'idée au mois de juillet.S'il semble donc particulièrement alléchant pour les super-fortunés, ce projet de voyage reste encore à formaliser... La capsule elle-même n'ayant pour l'instant transporté aucun astronaute en orbite.