Yusaku Maezawa, le milliardaire qui va séjourner dans l'espace, cherche une "compagne de voyage"

Une partenaire pour la vie

Un voyage qui s'annonce historique... s'il a lieu

Yusaku Maezawa est un véritable phénomène au Japon. Fondateur de Zozotown, le site de prêt-à-porter numéro un au pays du Soleil Levant, il a été mis sur le devant de la scène internationale en 2018 lorsque SpaceX a annoncé qu'il serait le premier touriste spatial à se rendre autour de la Lune.Le milliardaire a un parcours très atypique pour un Japonais, pays dans lequel la culture de l'entreprise est particulièrement conservatrice. Il a par exemple abandonné l'université pour se consacrer à la batterie dans un groupe de punk. Sa fortune est aujourd'hui estimée à 3,6 milliards de dollars (environ 2,7 milliards d'euros) selon Bloomberg , et il n'hésite pas à en faire profiter ses abonnés sur Twitter. En janvier 2019, il a offert 9 000 dollars (8 082 euros) à 100 de ses abonnés.Père de trois enfants et âgé de 44 ans, Yusaku Maezawa s'est récemment séparé de sa compagne et il est désormais à la recherche de l'amour de sa vie. «», a-t-il déclaré sur le site Abema , en charge de diffuser un documentaire sur la quête d'amour du milliardaire.Les prétendantes doivent répondre à certains critères plus ou moins extravagants : avoir 20 ans ou plus, être dotée d'une personnalité brillante et rester toujours positive, vouloir profiter de la vie au maximum, encourager la paix dans le monde et surtout, être intéressée par les voyages dans l'espace. En effet, l'élue s'envolera pour un voyage autour de la Lune avec Yusaku Maezawa, rien que ça.En 2018, SpaceX révélait que le milliardaire nippon avait été choisi pour effectuer le premier voyage de tourisme spatial autour de la Lune. Prévu pour 2023, ce dernier se fera à bord de la surpuissante fusée Starship , qui n'en est encore qu'à l'état de prototype. Néanmoins, les deux tourtereaux seront loin d'être seuls lors de ce séjour romantique. Yusaku Maezawa prévoit en effet d'y emmener une équipe d'artistes dans le but de les inspirer et de réaliser un projet baptisé « Dear Moon ».», avait-il expliqué à CNN . Néanmoins, ce périple qui s'annonce d'ores et déjà historique, n'est pas encore garanti d'être assuré à 100 % selon Elon Musk, fondateur et PDG de SpaceX.Les intéressées ont jusqu'au 17 janvier pour envoyer leur candidature, et Yusaku Maezawa prendra sa décision finale au mois de mars prochain.