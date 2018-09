Le milliardaire Yusaku Maezawa sera le premier touriste spatial de SpaceX

Milliardaire et amateur d'art contemporain

Un montant tenu secret

L'entreprise spatiale privée américaine a créé la surprise lors de cette annonce qui avait débuté par un tweet le 13 septembre annonçant qu'elle avait signé avec un premier client, dont l'identité restait confidentielle, pour un voyage autour de la Lune. Son nom est désormais connu : il s'agit de, et il sera accompagné de six à huit artistes qu'il aura choisis et qui seront ses invités.Yusaku Maezawa, 42 ans, a fait fortune en fondant Zozotown, l'un des plus grands acteurs de la mode en ligne présent dans 72 pays. L'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 76 milliards de dollars en 2017, et le milliardaire figure actuellement à la 18e place du classement des personnes les plus riches du Japon.Yusaku Maezawa est aussi réputé pour sa passion pour l'art contemporain et sa collection d'œuvres de grande valeur, ce qui explique en partie sa volonté d'amener des artistes avec lui. En partie seulement, car Maezawa veut surtout envoyer un message de paix à la planète entière en demandant à chaque artiste qui l'accompagne - peintres, musiciens ou encore photographes - de créer à leur retour une œuvre inspirée par leur voyage., explique-t-il.Les voyageurs vont passer entre 4 et 5 jours dans l'espace. Le Japonais et ses compagnons vont d'abord faire le tour de la Terre avant de se diriger vers la Lune et d'en faire le tour, puis de revenir fouler le sol de la planète bleue. À noter que comme dans tout projet SpaceX, la fusée sera réutilisable.Elon Musk a souhaité garder secret le prix du trajet mais a toutefois précisé que Maezawa avait payé. Le coût du projet, baptisé, est estimé à 5 milliards de dollars et l'entrepreneur japonais en aurait payé une bonne partie.