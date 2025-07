L'opération a été réalisée dans le cadre d'une nouvelle levée de fonds opérée par la start-up, et annoncée par Morgan Stanley le mois dernier. Son timing n'est pas dû au hasard, alors que xAI vient de lancer la version la plus récente de son grand modèle de langage, Grok 4. Il s'agit de l'IA la plus « intelligente au monde », selon Elon Musk.