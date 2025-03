Créée par Aakash Sastry et John Mullan, Hotshot s'est d'abord concentrée sur les outils d'édition photo avant de pivoter vers la génération vidéo par IA. « Au cours des deux dernières années, nous avons développé trois modèles de fondation vidéo – Hotshot-XL, Hotshot Act One, et Hotshot », a déclaré Sastry sur X. La startup avait séduit plusieurs investisseurs de renom, dont Alexis Ohanian, co-fondateur de Reddit.