Google frappe fort avec SynthID, l'arme secrète qui détecte les images créées par l'IA

La popularité croissante des images générées par l'IA soulève un défi majeur en matière d'authenticité et d'identification. Il devient parfois difficile de démêler le vrai du faux, et Google œuvre déjà depuis plusieurs mois pour aider ses milliards d'utilisateurs à y voir plus clair. La technologie évoluant rapidement, ces contenus créés par l'IA deviennent presque indiscernables des créations et clichés humains, même si Nikon a récemment prouvé que le réel n'avait pas encore d'égal en taquinant le générateur Midjourney. Cette avancée s'accompagne, pour couronner le tout, de nouveaux risques liés à la désinformation.