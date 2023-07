Vous connaissez l'outil de fact-checking de Google ? Vous pouvez maintenant y "tester" des images

Grâce à sa technologie, Google pourra ensuite identifier l'ensemble des endroits du web où elle est apparue et les sujets qu'elle permettait d'illustrer afin de rendre plus rapide l'opération de fact-checking. Une possibilité intéressante qui arrive sur la toile à peine quelques semaines après un appel de l'Union européenne au GAFAM pour rendre possible l'identification de documents créés par IA. Cet ajout s'inscrit-il dans une stratégie plus globale de Google de maintien de la réalité à l'ère de l'IA ?

Pour le moment, cet instrument qui permet de savoir si une image est apparue quelque part sur la toile au sein d'un article de fact-checking n'est disponible qu'en bêta. La firme américaine ne veut, par ailleurs, pas s'arrêter là, puisqu'elle met aussi en place « une nouvelle fonctionnalité qui permet aux fact-checkers de voir le contexte et la chronologie d'une image ». Pour moins de fake news ?