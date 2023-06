Image, texte, voix ou vidéo générés par IA, comment savoir ? Google et Facebook pressés d'agir par l'UE

Car s'il est vrai que des fake news générées par des intelligences artificielles circulent déjà de plus en plus, l'Union européenne se montre indiscutablement plus rigoureuse avec les intelligences artificielles qu'aux débuts des réseaux sociaux. Cette nouvelle règle, qui ferait partie d'un package plus large, vise à lutter contre la désinformation en général, mais avec un regard appuyé en direction du Kremlin.