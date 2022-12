Nouveau procès pour Meta, accusée d'aggraver la guerre civile en Éthiopie

Ces accusations rejoignent celles qu'Amnesty International porte déjà contre l'entreprise de Mark Zuckerberg au Myanmar, ou l'absence de modération a permis à la haine anti-Rohingyas de se propager jusqu'à causer leur génocide. Pour l'ONG, le modèle économique de Facebook, qui consiste à mettre plus en avant les contenus clivants et sensibles, déjà contestable dans des sociétés en paix, est irresponsable, dangereux, et même coupable dans des régions qui connaissent des tensions et des conflits ethniques. Et le manque presque total d'équipes de modérations dans ces parties du globe ne fait qu'empirer la situation à un niveau dramatique.