Une plainte déposée contre Facebook pour avoir facilité le génocide des Rohingyas

Pour montrer l'incapacité du réseau social à agir, alors même que les alertes et critiques se sont multipliées au fil des années, la plainte cite un autre article de Reuters du mois dernier. Cette enquête montrait que la junte en Birmanie se livrait à une campagne de désinformation sur Facebook dans le but d'affaiblir ses opposants et de justifier le coup d'État militaire. Si l'entreprise a bien banni tous les comptes de l'armée après cet événement, elle n'arrive cependant pas à stopper la création de faux comptes à des fins de propagande par les militaires, et ce, malgré sa promesse dès 2018 d'engager plus de moyens dans le pays.