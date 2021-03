Reconnaissance faciale : Facebook va débourser 650 millions pour régler un procès à l'amiable

Les plaignants et Facebook ont donc trouvé un accord avec la justice américaine sur le règlement à l'amiable de cette affaire, considérée comme l'un des plus gros scandales en matière de violation de la confidentialité numérique. Facebook devra ainsi verser 5 000 dollars à chacun des trois plaignants originels, et 345 dollars aux 1,6 million d'utilisateurs restants. Les 100 millions de dollars restants à payer serviront à régler les frais d'administration, les taxes et autres honoraires. « Le solde sera distribué au prorata à chaque membre du groupe qui soumet une réclamation valide », fait savoir la décision de justice. On vous laissera juger ou pas de la valeur pécuniaire de telles données.