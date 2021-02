Journée mondiale sans Facebook : un désamour grandissant au profit de TikTok et Instagram

Plusieurs éléments peuvent spontanément expliquer cette dégringolade. Il y a d'abord le fait que le réseau social Facebook est tellement répandu (application mobile, raccourci navigateur web, etc.) qu'il n'est plus nécessaire de passer par son moteur de recherche pour y avoir accès. Mais cette hypothèse est difficilement vérifiable et ne colle pas vraiment avec les concurrents de Facebook. L'entreprise californienne a aussi dû affronter plusieurs scandales, le plus rocambolesque étant celui de Cambridge Analytica, le plus récent étant celui des nouvelles CGU de la filiale de Facebook, WhatsApp. La principale requête des internautes sur Facebook en 2020, avec 24 400 recherches mensuelles, était la question suivante : "Comment supprimer un compte Facebook ?" Cela en dit long sur le désamour entre la plateforme et une partie de ses utilisateurs.