Google, Facebook & co devront rémunérer les éditeurs d'actualité en Australie, la loi est passée

Ce projet de loi porté par le gouvernement oblige les géants de la tech Facebook et Google, qui bénéficient de la quasi-intégralité des revenus publicitaires générés par les articles diffusés et partagés sur leurs plateformes, de rémunérer les médias australiens. Il s'agit d'une « négociation importante dans la balance des pouvoirs entre les médias australiens et Google et Facebook », s'est félicité l'Australian Competition and Consumer Commission (ACCC).