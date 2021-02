Facebook supprime les publications australiennes suite au projet de loi demandant la rémunération des agences de presse

Cette mesure drastique a fait d'importants dommages collatéraux. Les pages Facebook des ministères ou d'agences gouvernementales sont également impactées. Les services de secours ou météorologiques ne peuvent par exemple plus informer la population des évènements en cours comme des feux de forêt, ou de l'évolution de la pandémie de Covid-19 dans le pays.

Google s'est également offusquée de cette nouvelle loi avant de négocier des accords avec le groupe News Corp. de Rupert Murdoch. Ils permettent à ce dernier d'être rétribué, mais également d'apparaître dans Google News Showcase, une nouvelle plateforme mettant en valeur les articles premium produits par chaque journal et proposant des liens pour souscrire à un abonnement. Le moteur de recherche a d'ailleurs récemment passé des accords du même type avec de nombreux titres français.

Facebook rejette ce type de d'accord en indiquant que si le lien entre un moteur de recherche et les sites de presse est étroit, grâce à l'indexation, les groupes de presse choisissent d'eux-mêmes de relayer leurs articles sur la plateforme, ce qui leur permet de vendre plus d'abonnements et d'augmenter leurs revenus publicitaires.

Dans le même temps, Facebook explique que les liens d'information représentent « moins de 4 % des contenus que les gens voient sur leur fil ». « Nous expliquons depuis des mois au gouvernement australien que l’échange de valeur entre Facebook et les éditeurs penche largement en leur faveur », ajoute William Easton qui indique que Facebook stoppe tous ses investissements envers la presse dans le pays jusqu'à nouvel ordre.