Google menace de se retirer d'Australie pour éviter de payer les éditeurs de contenus

Ce projet vise uniquement Facebook et Google. L'objectif est que les

deux géants de la tech rémunèrent les groupes de presse, qu'il s'agisse de groupes publics comme privés, pour la reprise de leurs contenus. Mel Silva a insisté, dans son communiqué, sur le fait que Google souhaitait soutenir les médias et suggéré des modifications, notamment vis-à-vis de rémunérations possibles via Google News.