Google News Showcase : le géant met un milliard sur la table pour "de la presse de qualité"

L'outil, qui a déjà séduit plus de 200 médias du globe, est fonctionnel depuis le jeudi 1er octobre, en Allemagne où des accords ont été signés avec les groupes Der Spiegel, Stern et Die Ziet, et au Brésil. L'idée est de fournir aux médias participants l'outil Google News Showcase, qui doit leur permettre de mettre en avant les articles à forte valeur ajoutée.