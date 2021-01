Droit voisin : Google signe un accord pour rémunérer les éditeurs de presse français

La presse française et Google sont enfin d'accord ! Après plusieurs mois de négociations souvent âpres, des plaintes et des déclarations fracassantes dans les médias, la firme de Moutain View et l'Alliance de la presse d'information générale (APIG), ont annoncé ce jeudi 21 janvier 2021, dans un communiqué de presse commun, avoir signé un accord « relatif à l'utilisation des publications de presse en ligne ». Celui-ci acte de façon définitive la rémunération des éditeurs, sous certaines conditions néanmoins.