L'Australie imagine un avenir sans Google (et se demande si c'est jouable)

Bloomberg rapporte les propos de plusieurs utilisateurs pour lesquels le retrait de Google aurait un impact majeur. Ces derniers estiment que les requêtes sur DuckDuckGo ou Bing ne retourneraient pas de résultats aussi pertinents.

Le Sénat australien a recommandé l'application de cette nouvelle loi et cette dernière sera étudiée par le Parlement à partir de lundi prochain. Face à cette situation, le P.-D.G. de Google Sundar Pichai et le co-fondateur de Facebook Mark Zuckerberg se sont entretenus avec le Premier ministre australien Scott Morrison et ses ministres. Josh Frydenberg, Trésorier d'Australie, estime qu'un accord commercial peut encore être trouvé.

Mais déjà des alternatives sont envisagées. Microsoft se dit prête à investir massivement pour remplacer Google sur le territoire australien tandis que DuckDuckGo rappelle le caractère privé de son moteur de recherche. Cependant, la sénatrice Sarah Hanson-Young estime qu'il est temps qu'un acteur local soit mis en place.

Et d'emblée, la situation australienne rappelle celle de la Chine, le principal pays de la planète au sein duquel Google est banni et où les recherches en ligne sont principalement effectuées via Baidu.