Moins de contenus politiques donc moins de fake news ? La nouvelle équation en test chez Facebook

Que cela concerne ses contenus, ses utilisateurs ou ses acteurs, Facebook a une relation particulière avec la politique, et ce, depuis des années. Mais alors que de plus en plus de citoyens à travers le monde font acte de défiance face à celles et ceux qui nous gouvernent, Mark Zuckerberg et le réseau social semblent avoir pris la mesure de la chose. Aujourd'hui, les utilisateurs ne veulent plus que les contenus politiques prennent le dessus dans leur fil d'actualité. Et Facebook va agir en conséquence.