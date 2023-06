Nikon imagine des prompts Midjourney pour illustrer ces 8 incroyables photos

Nikon vient officiellement de lancer une rébellion contre l'IA et Midjourney ! Exagération mise de côté, le fabricant japonais vient de lancer une remarquable campagne au Pérou en collaboration avec l'agence de communication Circus Grey, dont le but est de mettre en valeur les sublimes paysages de notre planète et le talent des photographes et de leurs appareils, mais aussi de montrer que les algorithmes et autres intelligences artificielles génératives ne valent pas la beauté du réel.