Midjourney : la version 5 de l'IA de génération d'images est là, et c'est... différent

Le concurrent de DALL.E et Stable Diffusion passe à la vitesse supérieure avec une version 5 riche en changements. Dès aujourd'hui, la très large communauté acquise à sa cause peut s'en donner à cœur joie pour lui demander de générer des images qui gagnent grandement en qualité.

Le cœur de cette nouvelle version se trouve du côté d'images nettement plus photoréalistes, plaçant ainsi Midjourney quasiment sur un pied d'égalité avec DALL.E 2 sur ce terrain. Les images gagnent de ce fait grandement en qualité et en détails affichés de manière cohérente. Un soin particulier a été apporté au niveau des mains et des yeux, l'un des plus gros points faibles de ses versions précédentes.

Autre point majeur de cette version 5 : une meilleure compréhension des requêtes, avec un lexique bien plus élaboré. Il sera donc plus simple de décrire une image et obtenir un résultat plus proche de ce que l'on imaginait qu'auparavant. Le champ lexical des styles artistiques de Midjourney a également été étoffé pour offrir plus de variétés.