L'avènement de Mystic ne relève pas du simple hasard, mais d'une stratégie mûrement réfléchie. La fusion récente entre Freepik et Magnific a engendré un creuset d'innovation où les compétences complémentaires des deux entités ont pu se fondre et donner naissance à ce modèle. Magnific, réputé pour son expertise en matière d'upscaling et de traitement d'image, a insufflé son savoir-faire technique dans l'ADN de Mystic, tandis que Freepik y a apporté sa connaissance approfondie des besoins des créateurs et son interface utilisateur intuitive.

L'interface de Mystic se distingue des autres par un équilibre entre complexité et convivialité. Loin des interfaces épurées, mais parfois limitantes de certains concurrents, Mystic offre un tableau de bord riche en options, tout en restant assez ergonomique. Le panneau de gauche, véritable cockpit de création, permet d'ajuster avec précision les paramètres fondamentaux de l'image générée. Le panneau à droite, quant à lui, s'apparente à une palette d'artiste numérique, garantissant un contrôle fin sur le style, les nuances chromatiques et les jeux d'ombre et de lumière.

Les résultats sont assez bluffants et le niveau de contrôle de la génération est très complet. Angles de caméras, ambiance lumineuse, types de lumière ou de couleurs, nombreux styles artistiques, etc. Une flexibilité qui pouvait parfois manquer chez les concurrents, où les résultats étaient parfois plus hasardeux.