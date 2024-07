Figma met en pause son IA qui plagie Apple

Le P.-D.G. de Figma, Dylan Field, a immédiatement réagi pour tenter d'éteindre rapidement la polémique. Le dirigeant explique ainsi que Figma AI utilise des modèles de langage prêts à l'emploi et des systèmes de design commandés par l'entreprise, et non des conceptions d'applications spécifiques ou du contenu Figma. Dans la précipitation, et afin de lancer son produit le plus rapidement possible, Figma n'a pas pris le soin de tester les limites de son outil ou d'intégrer des modèles plus diversifiés.

Figma AI est aujourd'hui désactivé, le temps de permettre aux équipes de l'entreprise de corriger le tir et d'éviter que de nouvelles erreurs de ce type se reproduisent.