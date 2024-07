Figma dévoile une refonte d’envergure de son application

La conception d'UI3 n'a pas été un long fleuve tranquille. KC Oh, chef de produit de la société n'a d'ailleurs pas mâché ses mots en confiant : « C'est certainement le produit le plus difficile sur lequel j'ai jamais travaillé. Il y a un public très exigeant ». L'enjeu majeur résidait dans la quête d'un équilibre délicat entre l'ADN de Figma et une intégration judicieuse des nouveautés, notamment l'intelligence artificielle. Pour parvenir à leurs fins, l'équipe s'est lancée dans une série intensive de sessions de réflexion collective, aboutissant à l'élaboration méticuleuse de multiples de prototypes fonctionnels, minutieusement testés en interne.

Pleinement consciente de l'ampleur des changements et de leur impact potentiel sur sa base d'utilisateurs, Figma a opté pour une approche prudente en privilégiant un déploiement graduel d'UI3. Il est d'ores et déjà possible de s'inscrire sur liste d'attente pour tester la version bêta d'UI3. Si vous êtes intéressé, Figma explique la procédure sur son site, cela se fait en quelques clics.