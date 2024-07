Cet outil de conception graphique gratuit veut concurrencer Figma

Penpot est donc un outil en ligne permettant de créer des interfaces web et logicielles, à la fois à destinations des PC de bureau et des appareils mobiles. L'outil n'est pas tout jeune puisqu'il date de 2017, mais s'est considérablement enrichi grâce à une communauté fidèle qui propose de nombreuses améliorations, ainsi que des templates pour poser rapidement les bases d'un premier prototype.

L'éditeur propose une interface dynamique sous forme de grille, pour ajouter des éléments visuels, des boutons ou encore des animations facilement. Il s'accorde aussi bien au travail collaboratif, avec un nombre illimité de collaborateurs pouvant accéder au projet, le commenter ou ajouter leurs propres idées et suggestions. Un éditeur de code est également accessible, et l'éditeur propose des outils de création en responsive ainsi que le support d'animations avec la prise en charge des standards du web comme le CSS.

Penpot est enfin un outil open-source, qui propose plusieurs API pour une intégration à son propre workflow, et gratuit. Il suffit de créer un compte utilisateur pour démarrer son premier projet et réaliser une ébauche de prototype. Il n'est bien entendu pas aussi complet qu'un Figma ou Adobe XD, aux moyens financiers bien plus importants, mais peut se révéler une alternative crédible pour les plus petites structures.